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الجزائر

تفكيك ورشات سرية لتقليد العطور العالمية بالعاصمة

نوارة باشوش
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تفكيك ورشات سرية لتقليد العطور العالمية بالعاصمة
أرشيف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من تفكيك ورشتين سريتين مختصتين في صناعة وتقليد علامات تجارية عالمية للعطور وتسويقها على أنها بضاعة أصلية.

تفاصيل العملية، حسب المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، جاءت بناء على معلومات واردة إلى فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر مفادها وجود علامات تجارية عالمية للعطور مقلدة تسوق على أساس أنها بضاعة أصلية.

واستغلالا للمعلومات وبتنشيط عنصر الاستعلام تبين أن العلب يتم طبعها على مستوى مطبعة صناعية، على إثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفتح تحقيق في القضية.

التحقيق في قضية الحال أدى إلى رفع جنح تقليد علامة مسجلة وهذا بالمساس بالحقوق الإشهارية لعلامة الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، اقتناء مواد خطيرة دون الحصول على ترخيص، خداع المستهلك.

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