تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية بأولاد جلال

العملية مكنت من حجز أجهزة حساسة مهربة

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي خالد بأمن ولاية أولاد جلال، من تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية الأجنبية والمحلية المنشأ، مع حجز أجهزة حساسة محل تهريب، منها ما يدخل في صناعة الذخيرة، وأجهزة كشف المعادن ومبلغ مالي معتبر مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة.

العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة ومؤكدة، مفادها وجود ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية الأجنبية الصنع، وأجهزة حساسة مصدرها التهريب، ليباشر عناصر الفرقة التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مسكنه، ليتم توقيفه وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم إصدار إذن بتفتيش مسكنه، أين تم حجز كمية من الخراطيش الحية أجنبية المنشأ تقدر بـ320 خرطوشة، ومبلغ مالي معتبر، و3.2 كلغ من مادة البارود أجنبي الصنع، و500غ من مسحوق أسود متفجر “بارود” محلي الصنع، فضلا عن 20 كلغ و300غ من حبات الرصاص مختلف العيارات، ومسدس تقليدي الصنع عيار 16 ملم، و2 أجهزة كشف المعادن، ومنظار نهاري أجنبي الصنع، و86 كبسولة أجنبية المنشأ، و106 كبسولة تقليدية الصنع، و1000 وحدة من الحشو البلاستيكي مخصصة لتعبئة الخراطيش، و75 خرطوشة حية عيار 12 ملم أجنبية المنشأ، و25 خرطوشة حية أخرى عيار 16 ملم أجنبية الصنع، و10 خراطيش حية عيار 16 ملم محلية الصنع، و27 من أظرفة الخراطيش الفارغة مستعملة غيار 16 ملم و12 ملم، كما تم حجز أيضا وسائل خاصة بورشة لتعبئة الخراطيش متمثلة في مثبتين للخراطيش 12 ملم و16 ملم، ضاغط الخراطيش ولوحة تثبيت الخراطيش ومثبت الكبسولات، وميزان الكتروني.

وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.