تفكيك ورشة لتزوير تواريخ أدوية منتهية الصلاحية ببلعباس

المتهم كان يعيد بيعها للصيدليات:

تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية بلعربي بولاية سيدي بلعباس، من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره، وحجز كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وكذا العديد من آلات ضخ الأوكسجين كانت مخزنة بطريقة غير قانونية.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصالح الدرك، فإن المتهم كان يقوم بتغيير تواريخ الأدوية المنتهية صلاحيتها التي يعود أغلبها الى سنة 2007 بتواريخ جديدة قبل إعادة بيعها إلى الصيدليات على أساس أنها مصنعة حديثا وبملصقات جديدة.

وقد حجزت المصالح الأمنية داخل مستودع كبير بالفيلا الخاصة بالمتهم التي تقع ببلدية بلعربي، كمية كبيرة من الأدوية لمختلف الأمراض، لا تزال لحد الساعة مصالح الدرك تقوم بحصرها وجردها. في الوقت الذي كشف فيه المتهم خلال التحقيق معه، بأنه كان يزاول مهنة بيع المواد والمستلزمات الطبية بدون أي اعتماد، مضيفا بأنه كان يتحصل على الأدوية منتهية الصلاحية من عند صهره الذي يقطن بالعاصمة ويمارس نفس المهنة.

إضافة إلى المواد الطبية المحجوزة من أدوية وآلات، استرجعت مصالح الدرك أوامر طلبات الحصول على الأدوية التي أرسلها للمتهم عشرات الصيادلة الذين سيتم التحقيق معهم.