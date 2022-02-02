-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
المتهم كان يعيد بيعها للصيدليات:

تفكيك ورشة لتزوير تواريخ أدوية منتهية الصلاحية ببلعباس

زواوية. ق
  • 60
  • 0
تفكيك ورشة لتزوير تواريخ أدوية منتهية الصلاحية ببلعباس
أرشيف

تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية بلعربي بولاية سيدي بلعباس، من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره، وحجز كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وكذا العديد من آلات ضخ الأوكسجين كانت مخزنة بطريقة غير قانونية.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصالح الدرك، فإن المتهم كان يقوم بتغيير تواريخ الأدوية المنتهية صلاحيتها التي يعود أغلبها الى سنة 2007 بتواريخ جديدة قبل إعادة بيعها إلى الصيدليات على أساس أنها مصنعة حديثا وبملصقات جديدة.

وقد حجزت المصالح الأمنية داخل مستودع كبير بالفيلا الخاصة بالمتهم التي تقع ببلدية بلعربي، كمية كبيرة من الأدوية لمختلف الأمراض، لا تزال لحد الساعة مصالح الدرك تقوم بحصرها وجردها. في الوقت الذي كشف فيه المتهم خلال التحقيق معه، بأنه كان يزاول مهنة بيع المواد والمستلزمات الطبية بدون أي اعتماد، مضيفا بأنه كان يتحصل على الأدوية منتهية الصلاحية من عند صهره الذي يقطن بالعاصمة ويمارس نفس المهنة.

إضافة إلى المواد الطبية المحجوزة من أدوية وآلات، استرجعت مصالح الدرك أوامر طلبات الحصول على الأدوية التي أرسلها للمتهم عشرات الصيادلة الذين سيتم التحقيق معهم.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 جانفي 2022

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 31 جانفي 2022

أبوزهري: نقف خلف الجزائر لتوحيد الفلسطينيين ومواجهة التطبيع

أبوزهري: نقف خلف الجزائر لتوحيد الفلسطينيين ومواجهة التطبيع

الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

تجميد امتيازات الإطارات السامية الرافضة للتقاعد

تجميد امتيازات الإطارات السامية الرافضة للتقاعد

“مافيا العقار” تعاود نهب أراض مسترجعة

“مافيا العقار” تعاود نهب أراض مسترجعة

4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”

4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد