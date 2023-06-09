تفكيك شبكات إجرامية للهجرة غير الشرعية بوهران في ظرف أسبوع (فيديو)

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من تفكيك شبكات إجرامية للهجرة غير الشرعية في ظرف أسبوع.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران، النقيب لوصيف إيمان، أنّ هذه العمليات مكنت من توقيف 27 شخصًا من مختلف ولايات الوطن من بينهم 10 أجانب.

كما قامت ذات المصالح في ظرف أسبوع بتفكيك 4 شبكات إجرامية. تحترف هذه الشبكات تنظيم وتدبير رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقًا من شواطئ وهران إلى عدة دول أوروبية.

وتتكون هذه الشبكات من 11 شخصا يتراوح أعمارهم ما بين 22 و53، ينحدرون من ولاية وهران، غربيّ الجزائر.

وأسفرت العمليات عن حجز قارب مزود بمحرك بقوة 60 حصان بخاري وقارب مطاطي وبندقيتي صيد بحري و4 سترات نجاة ومضختين هوائيتين.

بالإضافة إلى 10 صفائح بنزين و4 مجادف ودراجة نارية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 2000 أورو. ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 650 ألف دينار جزائري.

وسيتم تقديم جميع الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، حسبما أفاد المصدر ذاته.