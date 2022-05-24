تفكيك 400 شبكة تهريب مهاجرين في 2020-2021 بالجزائر

كشف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، عن تفكيك 400 شبكة مختصة في تهريب مهاجرين بين سنتي 2020-2021 بالجزائر.

وخلال مشاركته في منتدى الهجرة الدولية المنظم على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة, استعرض العرباوي، “المقاربة الشاملة والمندمجة” التي تنتهجها الجزائر بشأن إشكالية الهجرة والتي تراعي أولوياتها الوطنية.

وشدد الدبلوماسي على أن الجزائر تتفق مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الذي يسعى إلى معالجة الأسباب الهيكلية لها، كما أنها “تتفق مع الأهداف الخاصة بتعزيز آليات مكافحة تهريب المهاجرين والقضاء على الاتجار بالبشر.

كما ركز العرباوي في مداخلته على دور الجزائر، التي أهلها موقعها الجغرافي وظروفها التنموية الداخلية والدولية، أن تكون “بلد منشأ، عبور ومقصد, للمهاجرين غير الشرعيين, في التعامل مع هذه الظاهرة التي ترتبط بالأوضاع الأمنية القائمة خاصة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية والتي تشكل مصدر انشغال لاسيما بالنسبة للجوانب الأمنية والصحية والعمل غير الشرعي”.

وأشار السفير إلى أن “الجزائر تتعامل مع هذه الظاهرة بتعاون وثيق مع دول المصدر وبكل حكمة ومسؤولية لدوافع إنسانية وفي ظل احترام كرامة المعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات و اضطرابات أمنية تمر بها بلدانهم”.

من جانب آخر، أكد الممثل الدائم للجزائر أن “بلادنا تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية من أجل مواجهة تهريب المهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر من خلال آليات التعاون الجهوي كبرنامج الحدود للإتحاد الإفريقي واللجان الثنائية للحدود مع دول الجوار, لضمان رفع التنسيق في مواجهة المهربين مع تعزيز التشريعات الوطنية وجعلها موائمة للإتفاقيات الدولية في هذا المجال”.