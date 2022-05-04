تفلسف غوارديولا فأخرج محرز فأُقصي مانشستر سيتي

حرمت الفلسفة التكتيكية العقيمة للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا سهرة الأربعاء، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي من بلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي أمام مضيفه ريال مدريد بِنتيجة (1-3) بعد الوقت الإضافي، لِحساب إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا. وذلك عقب انتهاء اللّقاء في وقته الأصلي بِفوز مُمثّل الكرة الإسبانية بـ (2-1).

وتغلّب فريق مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد في لقاء الذهاب، بِنتيجة (4-3). وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت مُمثّل الكرة الإنجليزية عن تنشيط النهائي القارّي.

وكان مانشستر سيتي الأقرب إلى التأهّل، بعد أن منحه النجم رياض محرز هدف التقدّم، في الدقيقة الـ 73 من عمر مواجهة العودة. لكن المدرب غوارديولا أخرج لاعبه الجزائري في الدقيقة الـ 85، وعوّضه بِزميله متوسط الميدان البرازيلي فرناندينيو.

وانهار فريق “الأزرق السمّاوي” بعد هذا الاستبدال اللّغز، وتلقّت شباكه هدفَين في الدقيقة الـ 90 والوقت بدل الضّائع (90+1)، ثم آخر في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأوّل الإضافي، ومن ركلة جزاء. مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم ألغى هذا الموسم، قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار. ذلك أنه لو طبّق اللائحة السابقة، لَتأهّل الريال بعد نهاية الوقت الأصلي لِمباراة العودة.

ورفع الجناح محرز غلّته إلى 7 أهداف في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

ويتحوّل الرّقم إلى 24 هدفا و8 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي أوّل المتأهّلين للنهائي الأوروبي، بعد اجتيازه عقبة نادي فياريال الإسباني.

ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد نادي ليفربول الإنجليزي، وقائع المباراة النهائية لِرابطة أبطال أوروبا، بِالعاصمة الفرنسية باريس، سهرة الـ 28 من ماي الحالي.