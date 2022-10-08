تفنيتي يمنح الضوء الأخضر لزروقي للرحيل الصيف المقبل

لديه عروض من هولندا وفرنسا وتركيا

منح المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، الضوء الأخضر للدولي الجزائري، رامز زروقي، للرحيل عن النادي الصيف المقبل قبل عام واحد من نهاية عقده مع الفريق، بعد أن كانت إدارة النادي الهولندي اعترضت بقوة على رحيله هذا الصيف إلى نادي فينورد، ما تسبب في غضب لاعب الوسط الجزائري.

وأعرب زروقي (24 عاما) عن رغبته في تغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، وأخبر بذلك مسؤولي نادي تفينتي، لكن الإدارة اعترضت بشدة على رحيله رغم العرض المغري من الناحية الرياضية للنجم الجزائري المتألق في الدوري الهولندي منذ الموسم الماضي، وقال خريج مدرسة أجاكس أمستردام في تصريحات سابقة، ردا على سؤال إن كان يشعر بالإحباط بعد فشل صفقة انتقاله إلى فينورد: “نعم..لقد كافحت كثيرًا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة وعدم تحقيق رغبتي يعد خيبة أمل. اتخذ تفينتي موقفًا ولم يغير موقفه”، قبل أن يضيف: “في مرحلة معينة كانت الفجوة بين العرض والطلب كبيرة للغاية. لم يحل الناديان هذا الخلاف”.

إلى ذلك، أكد المدير الرياضي، يان ستروير، في تصريحات لموقع “فوتبول جيد” الهولندي، ردا على سؤال متعلق بإمكانية رحيل أحد لاعبي النادي الصيف المقبل، قائلا: “نعم..هناك فرصة لإجراء بعض الانتقالات. أعتقد أنه أمر جيّد للنادي أيضًا، ولكن بعد ذلك عليك أن تملأ هذا الفراغ، هذا مهم حقًا”، وتابع: “زروقي لديه الكثير من العروض، من هولندا وفرنسا وتركيا وسنرى ما سيحدث مستقبلا”، واكتسب زروقي سمعة كبيرة في الدوري الهولندي منذ انضمامه إلى المنتخب الوطني شهر مارس 2021، وفي خطوة مفاجئة آنذاك من المدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي، والذي تمسك بخدماته ومنحه فرصا عديدة رغم الانتقادات الجماهيرية التي طالته بسبب مستوياته المهزوزة، علما أن رامز زروقي خاض منذ انضمامه إلى نادي تفينتي 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.