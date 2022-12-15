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رياضة

تفوق تاريخي للأرجنتين على فرنسا قبل نهائي مونديال قطر

عمر سلامي
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تفوق تاريخي للأرجنتين على فرنسا قبل نهائي مونديال قطر
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ليونيل ميسي وكيليان مبابي

يملك المنتخب الأرجنتيني الأفضلية في تاريخ المواجهات التي جمعته بالمنتخب الفرنسي، بعد أن فاز عليه في 6 مناسبات، خلال 12 مباراة جمعت المنتخبين.
وفاز منتخب “التانغو” بـ6 لقاءات، في حين فازت فرنسا 3 مرات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

وخلال المباريات الـ12 تمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل 15 هدفا، فيما سجل المنتخب الفرنسي 11 هدفا.

والتقى المنتخبان 3 مرات، في بطولة كأس العالم، الأولى في 1930، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، والثانية في مونديال 1978 وحسمه “التانغو” بهدفين لهدف واحد.

أما المباراة الثالثة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم، فكانت في نسخة 2018 وانتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح المنتخب الفرنسي.

كما تواجه المنتخبان في تسعة لقاءات ودية، فازت فيها الأرجنتين بـ4 مواجهات، فيما فازت فرنسا بـلقاءين، وانتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل.

وتهدف فرنسا والأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة تاريخيا، بعدما توج الديوك باللقب عامي 1998 و2018، فيما حصد راقصو “التانغو” اللقب نسختي 1978 و1986.

ويلتقي المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني، الأحد المقبل، بداية من الساعة الرابعة عصرا، في نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي سيحتضنه ملعب لوسيل.

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