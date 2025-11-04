-- -- -- / -- -- --
تفوق 99 هكتارًا.. إطلاق محفظة عقارية لفائدة المستثمرين بهذه الولاية

الشروق أونلاين
مستثمرة فلاحية

أعلنت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اليوم الثلاثاء، وبترخيص من والي ولاية المدية، عن إطلاق محفظة عقارية جديدة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

وحسب بيان للمديرية فإن المحفظة العقارية اُطلقت طبقًا لأحكام القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المحدد لكيفيات الإعلان عن الترشح ومعايير انتقاء المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 6 ماي 2025.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمحفظة العقارية الجديدة 99 هكتارًا و45 آرًا موزعة عبر بلديات دراق، موجبر، تامزقيدة، سيدي دمد، ذراع السمار، بوعيش، البرواقية، الشهبونية، وشلالة العذاورة.

ووفقًا لطبيعة كل مستثمرة، تُخصص هذه الأراضي لعدة أنشطة فلاحية تشمل زراعة الأشجار المثمرة، الخضروات، الحبوب، وتربية الحيوانات.

وأوضحت المديرية أن التسجيلات ستستمر لمدة 21 يومًا ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان، ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل المساحات المتوفرة، الشروط، الوثائق المطلوبة، ومختلف المعايير المتعلقة بالترشح، زيارة المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: https://app.onta.dz:3010/#/accueil.

