تفويض صلاحيات إصدار رخص البناء والعمل للمشاريع الاستثمارية إلى “الشبابيك الوحيدة”

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 48)، قراران وزاريان يتضمن تفويض سلطة إصدار رخص البناء ورخص العمل الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، إلى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وبموجب القرار الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، تم تفويض مسؤولي الإدارة المكلّفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة المذكورة، صلاحية توقيع وتسليم:

رخص البناء،

وشهادات المطابقة،

ومختلف الوثائق المتعلقة، بالتعمير لفائدة المشاريع الاستثمارية التابعة لاختصاص الوكالة.

كما يخوّل القرار الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الشبابيك الوحيدة ذاتها، صلاحية توقيع وتسليم، لفائدة المشاريع الاستثمارية التابعة لاختصاص الوكالة:

رخص العمل والتراخيص المسبقة المتعلقة بها،

ومختلف الوثائق والتراخيص المرتبطة بمجال التشغيل.

ويأتي نشر هذه القرارات، حسب ما ذكره بيان للوكالة، في إطار استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية بها.

“بما يسمح بمعالجة عدد معتبر من الإجراءات الإدارية، على مستوى الشباك الوحيد. ويساهم في تبسيط المسار الإداري للمستثمر، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية”، يقول المصدر.