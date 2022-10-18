تفوّق على الأمير ويليام.. فان ديزل يحصد لقب صاحب أجمل صلعة في العالم

حصد النجم الأمريكي فان ديزل لقب الأصلع الأكثر جاذبية على مستوى العالم، متفوقًا بذلك على الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا.

وبحسب دراسة استطلاعية جديدة لوكالة «سيو ريبوت»، فقد حلّ فان ديزل في المرتبة الأولى ضمن الرجال الصُلع الأكثر جاذبية في العالم، بـ6.46 نقطة من أصل 10 نقاط.

وأوضحت الوكالة أن الاختيار جاء وفقًا لعدة عوامل، أبرزها لمعان الرأس، حيث سجل فان ديزل مستوى عاليا في كل تلك العوامل، ليصبح الرجل الأصلع الأكثر جاذبية على الإطلاق.

كما ذكرت الوكالة أن رأس فان ديزل يعكس الإضاءة بنسبة 70.46% قياسًا إلى المصباح الكهربائي، حيث جاء النجم الأمريكي البالغ من العمر 55 سنة أطول من المتوسط القياسي للرجال.

وجاء في المركز الثاني الممثل الأمريكي ستانلي توتشي، بمجموع نقاط 6.33، بينما حل الممثل والعارض الأمريكي شيمار مور ثالثًا، برأس لامع يعكس الضوء بنسبة 71.85%، أي أكثر من فان ديزل.

وعلى الرغم هيمنته على اللقب لعامين متتاليين تراجع ولي عهد بريطانيا الأمير وليام هذا العام إلى المركز الخامس، برصيد 6.13 نقطة، لكنه حلّ ثانيًا في مقياس أطول رجل أصلع في الاستطلاع، بعد الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ «ذا روك».