تفوّق على منافسة المغربي.. انتخاب برباري عضوا في اللجنة المديرة للاتحاد الدولي للدراجات

انتخب الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ورئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات.

وتم انتخاب برباري خلال أشغال المؤتمر الـ 191 للاتحاد المنعقد الخميس بالعاصمة الرواندية كيغالي، على هامش بطولة العالم للدراجات.

وتفوّق برباري في الانتخابات على نظيره المغربي محمد بن الماحي، حيث حصل على 26 صوتا مقابل 18 صوتا.

ويكرس هذا الفوز برنامج اللجنة الأولمبية فيما يخص الديبلوماسية الرياضية والعلاقات الدولية ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر في المحافل الدولية ويعزز حضورها داخل أكبر هيئة تسيّر رياضة الدراجات عبر العالم.

​وتقدم رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، نيابة عن كل أعضاء اللجنة، بأحر التهاني لخير الدين برباري، الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ورئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، بمناسبة انتخابه عضوًا في اللجنة المديرة للاتحاد الدولي للدراجات.

​وجاء في رسالة التهنئة: “يُعد هذا الفوز المستحق اعترافًا دوليًا صريحًا للسيد برباري وبالجهود الكبيرة التي بذلها في تطوير رياضة الدراجات في الجزائر، مما يعكس مكانة الكفاءات الجزائرية على الساحة الرياضية العالمية”.

واعتبر عبد الرحمان حماد هذا النجاح بمثابة المكسب نوعي للرياضة الجزائرية بشكل عام، ولحركة الدراجات بشكل خاص، مؤكدًا على أن وجود ا برباري في هذا المنصب القيادي الدولي سيساهم بلا شك في تعزيز التعاون الرياضي وخدمة مصالح الرياضيين الجزائريين.

