تفينتي الهولندي يريد عودة زروقي إلى الفريق

بات قريبا من العودة إلى بيته القديم

يشهد سوق الانتقالات الصيفية تحركاً مثيراً وغير متوقع بطلُه الدولي الجزائري رامز زروقي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى بيته القديم، نادي تفينتي الهولندي. وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعد خطوة مفاجئة وجريئة من الإدارة الفنية لنادي تفينتي، حيث سافر المدير الفني إيريك تن هاغ برفقة المدير العام إيريك شلوتن شخصياً إلى إسبانيا، مكان قضاء اللاعب عطلته الصيفية، لحسم المفاوضات وجهاً لوجه. هذا التنقل الاستثنائي ترك انطباعاً عميقاً لدى زروقي البالغ من العمر 28 عاماً، إذ لمس رغبة النادي الصادقة وثقته الكبيرة في مؤهلاته، مما ضاعف حماسه للعودة والتوقيع على عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتشير التقارير، بناءً على ما أوردته مجلة “فوتبول بريمير” الهولندية، إلى أن الصفقة في طريقها للحسم النهائي خلال الأيام القليلة القادمة مقابل مبلغ يُقدر بنحو مليوني يورو. وتأتي هذه العودة المرتقبة بعد تجربة متذبذبة خاضها لاعب الوسط الجزائري مع نادي فينورد الذي انتقل إليه قبل عامين في صفقة ضخمة بلغت 7.2 مليون يورو، لكنه عجز عن فرض نفسه عنصراً أساسياً في تشكيلته، مما دفعه للعودة إلى تفينتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة. وخلال فترة إعارته، استعاد زروقي بريقه وشارك في 35 مباراة في مختلف المسابقات مسهماً في تسجيل وصناعة خمسة أهداف.

ورغم أن القيمة السوقية الحالية للاعب تُقدر بنحو 6.5 مليون يورو وفقاً لمنصة “ترانسفير ماركت”، فإن تفينتي نجح في حسم الصفقة برقم أقل، مستغلاً رغبة اللاعب في الاستقرار. ويمثل هذا الانتقال فرصة ذهبية لزروقي لإعادة إطلاق مسيرته الكروية من بوابة النادي الذي شهد توهجه، بهدف استعادة مستواه العالي وضمان مكانة أساسية مع المنتخب الجزائري في الاستحقاقات الدولية المقبلة.