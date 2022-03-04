تفينتي الهولندي يمنح الضوء الأخضر لزروقي من أجل للرحيل

يريد الاستفادة من صفقة انتقاله

كشفت مصادر إعلامية هولندية أن نادي تفينتي الهولندي منح موافقته للاعبه الجزائري، رامز زروقي من أجل الرحيل خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة.

وحسب ما أكده الصحفي الهولندي، إيدي فاندرلي، المُقرب من إدارة نادي تفينتي، فإن الموسم الحالي سيكون الأخير للدولي الجزائري رامز زروقي في صفوف ناديه تفينتي، معتبرا بأن إدارة الأخير وافقت على رحيل صاحب 23 ربيعا عن الفريق بعدما كانت متشبثة به وترفض فكرة التفريط فيه.

وأوضح الصحفي الهولندي في تصريحات أدلاها لموقع “فوت بارتيخ”، بأن إدارة تفينتي تراجعت عن موقفها وفتحت الباب أمام زروقي لمواصلة مسيرته الكروية مع فريق آخر وبطولة أخرى، وهذا تجنبا لخسارته مجانا الموسم القادم، علما وأن عقد زروقي مع فريق تفينتي ينتهي صائفة 2023.

وحسب نفس المصدر، فإن إدارة النادي الهولندي أخبرت وكيل الدولي الجزائري عن موقفها وأكدت له أنها ستدرس كل المقترحات والعروض التي ستصلها بشأن زروقي. وفي ذات الشأن قال الصحفي الهولندي: “حسب المعلومات المؤكدة التي أمتلكها، فإن رامز زروقي سيغادر تفينتي، والإدارة ستدرس كل المُقترحات التي ستصل بشأنه مُستقبلا”.

وبخصوص الوجهة المستقبلية المحتملة لمتوسط ميدان الخضر، أوضح صاحب المعلومات بأنها قد تكون نحو البطولة الفرنسية.

يذكر أن رامز زروقي لاعب أساسي في تشكيلة تفينتي، وهو بصدد تقديم مستويات جيدة ضمن الدوري الهولندي الدرجة الأولى، حيث لعب لحد الآن 21 مباراة سجل خلالها هدفين.