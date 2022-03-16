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رياضة
تجنبا لخسارته مجانا

تفينيتي يحصّن زروقي بعقد جديد إلى غاية 2025

ح. سمير
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تفينيتي يحصّن زروقي بعقد جديد إلى غاية 2025
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راميز زروقي

يسعى نادي تفينيتي الهولندي لتحصين لاعبه الدولي الجزائري، راميز زروقي بعقد جديد وهذا تجنبا لخسارته مجانا في حالة تأكدت عديد العروض التي وصلته من الأندية التي تراقبه، سيما الفرنسية منها.

وحسب مصادر إعلامية هولندية، فإن إدارة نادي تيفينتي تكون قد توصلت تقريبا إلى شبه اتفاق نهائي مع زروقي من أجل إمضاء عقد جديد يمتد إلى غاية سنة 2025، وهذا بهدف قطع الطريق أمام الأندية التي كانت ترغب في استغلال نهاية عقده القديم من أجل التفاوض معه مباشرة وضمه مجانا.

وأوضح موقع “توبانتيا” الهولندي، الذي نقل الخبر، أن المدير الرياضي للنادي الهولندي، يان ستروير أكد أن راميز زروقي سيجدد بنسبة كبيرة عقده الذي ينتهي عام 2023.

في ذات السياق، أثنى المسؤول الرياضي لتفينيتي على إمكانيات زروقي وتحسن أدائه خاصة منذ التحاقه بالمنتخب الوطني: “رامز زروقي يتطور بشكل مذهل، ونحن نحاول مكافأته على ذلك بعقد جديد”. قال المدير الرياضي لتفينيتي.

إلى ذلك أضاف ستروير بأن النادي لا يريد التفريط في الدولي الجزائري، معتبرا أنه أصبح قطعة أساسية في الفريق الذي التحق به منذ 6 سنوات قادما من أياكس امستردام، مشيرا في نفس الوقت إلى كسبه مكانة اساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري.

في سياق متصل، أثنى اللاعب السابق لنادي برشلونة والمغربي الأصول، ابراهيم أفلاي بالتطور الكبير لراميز زروقي، حيث قال في شأنه: “وسط ميدان تفينتي أصبح أقوى مع زروقي، هو لاعب جيد حقاً ويقدم كرة القدم التي نحبها، هو حالياً لاعب دولي مع منتخب الجزائر، وأرى أنه يتطور من يوم لآخر”.

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