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رياضة

تقارير إعلامية تكشف عن المنتخب الذي سيدرّبه زيدان بعد المونديال

الشروق أونلاين
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تقارير إعلامية تكشف عن المنتخب الذي سيدرّبه زيدان بعد المونديال
ح.م
زيدان مع تمثاله

ذكر الصحفي الرياضي الإسباني سيرجيو فالنتين يوم الخميس، أن الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان سيتولى تدريب منتخب بلاده بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الصحفي الإسباني في تغريدة على تويتر إن:”عندما غادر زيدان مدريد، أخبرتكم أنه لن يدرب أي ناد آخر. وأنه سينتظر استدعاء المنتخب الفرنسي”.

قبل أن يضيف:”حسنًا، أقول لكم اليوم أن الانتظار قد انتهى، وزيدان سيقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم”.

وأوضح المصدر في مقال أن التحاق زيدان بالديوك أصبح في حكم المؤكد، بعضّ النظر عن النتيجة التي يحققها ديشامب في مونديال قطر.

ويستهلّ المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن لقبه العالمي، يوم 22  نوفمبر، بمواجهة أستراليا، في مجموعة تضمّ أيضا تونس والدنمارك.

زيدان: سأعود إلى التدريب قريبا جدّا

وفي 25 أكتوبر 2022، لمّح نجم كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، إلى إمكانية عودته إلى التدريب، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن ذلك قد يكون قريبا جدا.

كان ذلك على هامش مشاركته مساء الإثنين، في حفل تنصيب تمثاله الجديد في متحف “غريفين” في باريس.

ولدى سؤاله إن كان يشتاق إلى أجواء الملاعب، أجاب مدرب ريال مدريد السابق قائلا:”لا أبدا، لأني لست بعيدا (عن العودة)”. ليضيف:”فقط علينا الانتظار شيئا من الوقت”.

وتابع زيدان حسب ما نقلته صحيفة “ليكيب”:”سأعود قريبا، قريبا جدا. لكنني أستمتع بوقتي الآن”. وهنا ذكرت نفس الصحيفة بأن “زيزو” لم يستبعد الإشراف على المنتخب الفرنسي في تصريحات سابقة له.

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