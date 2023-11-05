تقارير تكشف عن الفاتورة التي سيدفعها الكيان بسبب حربه على غزة

قالت صحيفة اقتصادية إسرائيلية، الأحد، أن “تكلفة” الحرب التي تخوضها دولة الاحتلال أمام حركة حماس في قطاع غزة، ستكلف 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)”.

وأوضحت صحيفة “كالكاليست” نقلا عن أرقام أولية لوزارة مالية الكيان أن عمليات جيش الاحتلال، إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف، بحسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، 200 مليار شيكل.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.

وتابعت: وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.

وأضافت “كالكاليست” أن “نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يوميا (254.7 مليار دولار أميركي)”.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات “بين 40 (10 مليار دولار) و60 مليار شيقل أخرى (15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 (4.3 مليار دولار) و20 مليار شيقل (مليار دولار) ستتكبدها دولة الاحتلال، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل”.