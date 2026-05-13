تقاعد.. بلاغ هام بخصوص تجديد الوثائق

دعا الصندوق الوطني للتقاعد جميع المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد المولودين خلال شهر ماي إلى تجديد وثائقهم الثبوتية طيلة شهر ماي 2026، وذلك إلكترونياً عبر تطبيق RetraiteDz، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتفادي عناء التنقل.

وأوضح الصندوق في بلاغ له أن عملية التجديد تتم عن بُعد باستعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، التي تتيح للمستفيدين تأكيد هويتهم بطريقة سريعة وآمنة من منازلهم.

وبحسب نوع التقاعد، أشار الصندوق إلى أن أصحاب التقاعد المباشر مطالبون بتأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه، فيما يتعين على المستفيدين من التقاعد المنقول تأكيد الهوية عبر الخاصية نفسها، مع تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق وفق كل حالة.

وأكد الصندوق أنه بعد إتمام العملية بنجاح، سيتلقى المعنيون إشعاراً عبر تطبيق “تقاعدي” يؤكد تجديد الوثائق عن بُعد.

وذكّر الصندوق الوطني للتقاعد بأن نظام التجديد السنوي للوثائق يعتمد على شهر ميلاد كل متقاعد، وذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المتقاعدين.