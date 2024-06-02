تقاعد.. هذه نسبة الزيادة في المعاشات والمنح
أقرت وزارة العمل والتشغيل، رفع قيمة معاشات ومنح الضمان الاجتماعي وريوعه للمتقاعدين.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 36 قرار وزاري مؤرخ في 6 ذي القعدة 1445 الموافق 14 ماي 2024 يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحة ريوعه.
وحسب ما جاء في القرار ترفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحة ريوعه حسب النسب التالية:
15 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دينار.
13 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دينار ويقل أو يساوي 25.000 دينار.
12 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دينار ويقل أو يساوي 35.000 دينار.
11 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دينار ويقل أو يساوي 42.500 دينار.
10.75 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دينار ويقل أو يساوي 70.000 دينار.
10.50 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دينار ويقل أو يساوي 100.000 دينار.
10.25 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دينار ويقل أو يساوي 150.000 دينار.
10 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دينار.