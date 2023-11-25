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“تقبيل مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لمسؤول إسرائيلي”.. صورة تقلب الشبكات هذه حقيقتها؟

جواهر الشروق
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“تقبيل مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لمسؤول إسرائيلي”.. صورة تقلب الشبكات هذه حقيقتها؟

هزت صورة قيل إنها لمندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تقبل مسؤولا إسرائيليا شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة مع موقف الدولة العربية تجاه حركة المقاومة الفلسطينية، حماس.

يظهر في الصورة سيدة ترتدي فستانا أزرق تقبل رجلا وإلى جانبهما رجلان باللباس الإماراتي التقليدي.

وجاء في التعليق المرافق أن السيدة الظاهرة في الصورة هي مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة أثناء تقبيلها مندوب إسرائيل. وحصدت المنشورات مئات المشاركات على فيسبوك وإكس.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والمرأة الظاهرة في الصورة ليست مندوبة الإمارات وإنما وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو الروماني، ماريوس فيزر، خلال بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو عام 2018 في العاصمة الإماراتية، ويظهر إلى جانبهما رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن دولة الإمارات تتعرض لانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل باللغة العربية، ولا سيما خلال الحرب الدائرة في غزة بسبب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ عام 2020.

وتابع التقرير أن الأخبار المضللة بشأنها انتشرت بكثرة منذ السابع من أكتوبر، على غرار مشاركة قواتها في القصف على غزة إلى جانب جيش الاحتلال وآخر عن قراءة مفتي الإمارات الفاتحة لقتلى العدو.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي أثارت وزيرة إماراتية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها ضد المقاومة ودعمها للاحتلال، ما دفع حركة حماس للتعليق.

واستنكرت حركة حماس، الموقف الإماراتي الرسمي تجاه عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياه بـ”المعادي للمقاومة”.

وقال عضو قيادة حماس في الخارج الدكتور سامي أبو زهري: “المواقف الإماراتية الرسمية المعادية للمقاومة والداعمة للاحتلال تمثل انسلاخاً من العروبة واصطفافاً مع الصهيونية”.

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