تقدم المشاريع الطاقوية بالجنوب.. وفد سونلغاز يتفقد

قام وفد رفيع من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز بزيارة عمل إلى ولاية برج باجي مختار يومي 29 و 30 سبتمبر، تنفيذا لبرنامج الزيارات الميدانية الرامية لتفقد سير المشاريع التنموية المبرمجة.

وأضح البيان أن الوفد عاين محطات إنتاج الكهرباء بكل من برج باجي مختار وتيمياوين، وذلك في إطار مشروع التحويل من شبكة التوزيع بقدرة 30 كيلوفولط إلى 60 كيلوفولط بين المحطتين، ومتابعة مدى تقدّم مشروع الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز تزويد الجنوب بالكهرباء.

ويُعتبر الانتقال إلى جهد أعلى (60 كيلوفولط) بين محطتي برج باجي مختار وتيمياوين إنجازًا تقنيًا هامًا، من شأنه ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية لفائدة سكان المنطقة، يضيف البيان.

في اليوم الثاني من الزيارة، قام الوفد بتفقّد نقطة الدفع بتيماوين التابعة للوكالة التجارية برج باجي مختار، كما زار مقر مديرية التوزيع حيث التقى بإطارات وعمال المؤسسة، مؤكّدًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نوعية الخدمة العمومية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية قيد التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأشغال.

وتندرج هذه الزيارة ضمن المسعى الاستراتيجي لمجمّع سونلغاز الرامي إلى متابعة وتنفيذ مشاريعه الطاقوية بالجنوب الكبير، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بما يضمن خدمة موثوقة ومستدامة لفائدة المواطنين. يضيف المصدر ذاته.