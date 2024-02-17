تقدم عسكري استراتيجي لروسيا في اوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني السبت، انسحابه من مدينة أفدييفكا، بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنه الأوكران ضد الجيش الروسي، بهدف استعادة المناطق التي خسروها شرق البلاد في الأشهر الماضية.

وتعد خطوة الانسحاب التي باشرتها القوات الاوكرانية انجازا كبيرا للجيش الروسي، بعد سيطرته على مدينة باخموت شرق البلاد شهر ماي الماضي، حيث ستعزز من سيطرتها على المناطق الشرقية للبلاد في محافظتي دونييتسك ولوغانسك.

وفي تصريح للقائد الأعلى الجديد للجيوش الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، قال “قررت سحب وحداتنا من المدينة والتحول إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة”، وأضاف “لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة وفعلوا كل ما هو ممكن لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية وألحقوا خسائر كبيرة بالعدو”.

وقبل إعلان الانسحاب من المدينة رسميا، أقر تارنافسكي بأن “العديد من الجنود” الأوكرانيين قد “أسِروا” بأيدي القوات الروسية التي لديها “فائض من حيث القوة البشرية والمدفعية والطيران”.

وفي ظل هذا الوضع المتردي، شرع الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باجراء جولة أوربية بحثا عن مساعدات عسكرية لقواته، بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية وتقليل مساعداتها لأوكرانياـ وتوجيه ذخيرتها الحربية للاحتلال الصهيوني في فلسطين.

ووقّع زيلينسكي في برلين أمس الجمعة مع المستشار الألماني أولاف شولتس اتفاقا أمنيا وصفه الأخير بـ “خطوة تاريخية”، مضيفا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية “طالما اقتضى الأمر ذلك”.

وانتقل الرئيس الأوكراني بعد ذلك الى باريس لتوقيع اتفاق مماثل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمطالبة بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا،