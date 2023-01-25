تقدم ومنحى تصاعدي ايجابي في العلاقات الجزائرية الفرنسية

انعقاد الدورة التاسعة للمشاورات السياسية.. بلاني يؤكد:

انطلقت اشغال الدورة التاسعة للمشاورات السياسية الجزائرية – الفرنسية الاربعاء بالجزائر العاصمة، بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية والفرنسية.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، على “ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الطرفين من اجل تحقيق مزيد من النجاح في رفع مستوى العلاقات وربطها بردود ملائمة لاسيما فيما يتعلق بالمحورين الأساسيين لعلاقتنا الشاملة والمتمثلين في الذاكرة والتنقل (…) وكذا أساس الشراكة المتجددة التي نطمح إليها”.

كما أعرب بلاني من جانب آخر، عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع الذي جاء – كما قال – “في الوقت الذي تشهد فيه علاقاتنا الثنائية تقدما ومنحى تصاعديا ايجابيا بفضل الدفع الحازم لرئيسي جمهورية كلا البلدين والتزامهما المشترك بوضع العلاقات بين الجزائر وفرنسا في اطار ديناميكية تقدم لا رجعة فيها، مع البقاء اوفياء لإعلان الجزائر”، الموقع في 27 أوت الأخير بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إلى الجزائر.

وأشاد بلاني بتسريع وتيرة اللقاءات الثنائية منذ ان تم بباريس في شهر سبتمبر الأخير، عقد الدورة الثامنة من المشاورات السياسية، مما يؤكد “إرادة بلدينا في اعطاء بعد ومضمون لإعلان الجزائر من اجل شراكة متجددة بين بلدينا”.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، آن ماري ديسكوت، انه بعد خمسة اشهر من الزيارة الرسمية والصداقة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ووهران في شهر أوت الأخير، “هناك مرحلة غير مسبوقة بصدد التشكل في علاقة بلدينا التي نريدها مليئة بالثقة”.

وأضافت ديسكوت التي يرافقها عشرون مسؤولا ساميا للتعاون، ان قدوم 15 وزيرا فرنسيا إلى الجزائر في اكتوبر الماضي في اطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، قد سمح بتحديد مجالات جديدة للتعاون والمحادثات، معربة عن ارتياحها لكون الاتصالات على مستوى الإدارات تعرف زيادة في الوتيرة والمرونة منذ الخريف وذلك من اجل تفاهم اكبر.

وخلصت المسؤولة الفرنسية، إلى ان “هذه المبادلات ستساعدنا على تحديد سبل جديدة للتعاون (…) حيث يكمن الرهان في تحديث هذا التعاون الذي يصب في مصلحة شعبينا”، مؤكدة على “الإرادة المشتركة في المضي قدما بشكل براغماتي وبناء بما أننا واعون بالحمل الواقع على عاتقنا كأمينين عامين والمتمثل في ترجمة هذا الحوار إلى نتائج ملموسة”.