تقدم 9 مراتب عالميا.. هذا هو الترتيب الجديد لجواز السفر الجزائري

كشف مؤشر”هينلي آند بارتنرز لجوازات السفر” عن الترتيب الجديد لجواز السفر الجزائري الذي تقدم 9 مراتب عالميا مقارنة بالعام الماضي واحتل المرتبة الـ 83 في 2023.

واحتل جواز السفر الجزائري، حسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”، المرتبة الـ 83 عالميا، والمرتبة الـ 9 عربيا والـ 28 افريقيا.

وتقدم جواز السفر الجزائري في ترتيب 2023 بـ 9 مراتب حيث احتل في عام 2022 المرتبة الـ 92 عالميا وتقدم افريقيا ليحتل المرتبة 28 وحافظ على ترتيبه العربي للسنة الثانية على التوالي.

ويسمح جواز السفر الجزائري لحامليه بدخول 54 بلدا حول العالم من دون الحاجة إلى التأشيرة حسب ما كشف عنه مؤشر هانلي لجوازات السفر في تحديثه الأخير.

وتصدرت القائمة العربية حسب المؤشر دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 12 عالميا حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدا بدون تأشيرة.

وحلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر جوازات السفر بمجموع 88 وجهة، تليها سلطة عمان بـ85 وجهة، ثم السعودية بـ83 وجهة.

كما يسمح جواز السفر الأردني بدخول 53 بلدا، وبعدها السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ(43)، ليبيا (41)، الأراضي الفلسطينية (38)، الصومال واليمن بـ(35)

وبعد خمسة سنوات في القمة، أزاحت سنغافورة اليابان من على رأس أقوى جوازات السفر العالمية، حيث يمكن لمواطنيها زيارة 193 وجهة في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة، فيما يقبع بلدان عربيان في أسفل القائمة.

وبينما سيطرت آسيا منذ فترة طويلة على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”، صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة بدون تأشيرة مسبقة.

وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة لأقوى جوازات السفر، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة بدون “فيزا”.

وحلّت دول الدانمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني (188 دولة)، وبعدهما بلجيكا وتشيك ومالتا، ونيوزلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة، وفقا لمعطيات الشركة.

وتأتي كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ 185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة التي تراجعت بمرتبتين بـ 184 وجهة، بعد أن كانت تتصدر اللائحة عام 2014، وبعدهما كل من لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا بـ 183 وجهة، تليهما إستونيا ثم إيسلندا بـ 182.

ويعتمد مؤشر “هينلي” على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ويصنف 199 جواز سفر حول العالم، يتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار العام، موازاة مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ.

وجاءت أفغانستان والعراق وسوريا في آخر ترتيب المؤشر كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر الأولى بدخول 27 بلدا فقط دون تأشيرة فقط.

ويتيح جواز السفر العراقي إمكانية دخول 29 بلدا فقط من دون “فيزا”، وقبلها سوريا بـ30 وجهة.