تقديرا لكفاءته وتفانيه.. توشيح السفير بن جامع بوسام “عشير”

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت بنيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، على مراسم توشيح الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا التكريم يأتي بقرار من رئيس الجمهورية، تقديرًا لكفاءة السفير بن جامع وإخلاصه وتفانيه في تمثيل الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة، وعرفانًا بدوره في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وأعرب السفير بن جامع، في كلمة ألقاها عقب التوشيح، عن امتنانه العميق وشكره الخالص لرئيس الجمهورية على هذه الثقة والتكريم، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص تحت القيادة السامية لرئيس الجمهورية، خدمة لمصالح الجزائر وإعلاءً لصوتها في المحافل الدولية.