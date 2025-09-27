-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تقديرا لكفاءته وتفانيه.. توشيح السفير بن جامع بوسام “عشير”

محمد فاسي
  • 729
  • 0
تقديرا لكفاءته وتفانيه.. توشيح السفير بن جامع بوسام “عشير”
وزارة الشؤون الخارجية
جانب من مراسم التوشيح

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت بنيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية، على مراسم توشيح الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا التكريم يأتي بقرار من رئيس الجمهورية، تقديرًا لكفاءة السفير بن جامع وإخلاصه وتفانيه في تمثيل الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة، وعرفانًا بدوره في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وأعرب السفير بن جامع، في كلمة ألقاها عقب التوشيح، عن امتنانه العميق وشكره الخالص لرئيس الجمهورية على هذه الثقة والتكريم، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص تحت القيادة السامية لرئيس الجمهورية، خدمة لمصالح الجزائر وإعلاءً لصوتها في المحافل الدولية.

مقالات ذات صلة
ملاعق بلاستيكية تهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

ملاعق بلاستيكية تهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

التكفل بـ”أطفال القمر” في صلب اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني

التكفل بـ”أطفال القمر” في صلب اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني

سيول الأمطار تقطع الطرق وتجرف التربة في البويرة

سيول الأمطار تقطع الطرق وتجرف التربة في البويرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد