تقدير عال لدور الرئيس تبون في خدمة فلسطين والتوافق العربي

المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي يشيد بتحركات الجزائر في مجلس الأمن

جدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين، دعم الجزائر الدائم والمتواصل للقضية الفلسطينية والتي جعل منها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “محددا اساسيا لسياسة الجزائر الخارجية” والتزم بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة.

وأوضح بوغالي، في كلمة خلال اختتام أشغال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أنه تم خلال فعاليات المؤتمر التركيز على قضية فلسطين ومعاناة شعبها واستماتته وصبره رغم رهانات عديد الأطراف على طمس حقائقها، مضيفا أن “إرادة الشعب الفلسطيني الحرة وصموده الأسطوري في وجه آلة الاحتلال الصهيوني الإجرامية أبت إلا أن تعيدها إلى واجهة الأحداث وصدارة الأجندة الدولية”.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن “قضية فلسطين جعلت منها الجزائر ورئيسها، عبد المجيد تبون، محددا أساسيا لسياستها الخارجية، حيث مافتئ رئيس الجمهورية يؤكد في كل المنابر والمحافل التزام الجزائر بدعم شعبها حتى ينال حقوقه كاملة ورفضها القاطع للمساواة بين الضحية والجلاد”.

ولفت بوغالي إلى أنه و”على مدى عقود من الكفاح المتعدد الأشكال ضد المستعمر الغاشم، نستطيع القول أن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قد انتصرت بكسب دعم دولي كاسح واتساع الاعتراف الدولي وتقدم مكانته بين الأمم في منظمة الأمم المتحدة، في عزلة قاتلة للمستعمر الصهيوني”.

وأردف قائلا: “ها هي محكمة العدل الدولية تصدر قرارا تاريخيا يطالب الكيان الغاصب بوقف عدوانه بشكل فوري”، مؤكدا “الإجماع الدولي الحاصل حول الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وتحقيق كامل حقوقه الوطنية”.

وذكر بأن “الاحتلال الصهيوني يتابع قضائيا ويجرم جلادوه لأول مرة في تاريخه “وهو الحرص الذي لا ينفك رئيس الجمهورية التشديد عليه من خلال تأكيده على عدم الاستسلام للأمر الواقع وطرق كل الأبواب بلا كلل ولا ملل حتى تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها”.

وشدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة أن تشكل هذه المكتسبات التي أحرزتها القضية الفلسطينية، “حافزا لتفعيل أطر العمل البرلماني المشترك وللتنسيق بشكل أكبر مع الأصدقاء الذين يتقاسمون معنا نفس الأفكار والمبادئ من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

وعليه، يضيف بوغالي، “فإننا مدعوون كذلك لتعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتنا ومجالسنا وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المثلى من أجل الارتقاء بعملنا النيابي ودورنا المؤسساتي، فضلا عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية وتكثيف المشاورات من أجل توحيد المواقف وصياغة رؤى مشتركة وبرامج عمل وخطط مستقبلية بشأن المسائل التي تعزز التنمية والتقدم في وطننا العربي”.

كما تطرق بوغالي، في كلمته، إلى الدور الذي تلعبه المرأة والشباب في المجتمع، مبرزا ضرورة الاهتمام بهذه الفئات ومسايرة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها، والتي تشكل “الاستثمار الحقيقي في مستقبل بلادنا العربية”.

وهنا دعا “لتركيز الجهود لخلق الفرص وتحقيقها من أجل تعبيد الطريق لبناء مجتمعات عربية قوية ومتقدمة، تساهم بفعالية في تطور الحضارة الإنسانية”.

وفي السياق، وجه المشاركون في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، الاثنين، رسالة شكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقديرا لما يبذله من جهود دفاعا عن قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية.

وجاء في الرسالة التي قرأها الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، في اختتام الأشغال “نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ورؤساء الوفود للاتحاد البرلماني العربي، المشاركون في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر الشقيقة يومي 26 و27 ماي، من أجل فلسطين والأوضاع العربية، نتوجه برسالة شكر إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأعرب المشاركون، في رسالتهم، “عن أسمى تقديرهم وتوقيرهم لما يبذله رئيس الجمهورية من جهود دفاعا عن قضية العرب المركزية، قضية فلسطين، ونصرة للإخوان في غزة التي تتعرض لأبشع أنواع الإجرام من قبل الكيان الصهيوني المحتل”.

كما حيا المشاركون “عاليا سعي رئيس الجمهورية الحثيث في شتى المحافل والمنابر من أجل التوافق العربي خدمة لمصالح الأمة المشتركة وقضاياها”، منوهين “بالدور الذي تقوم به الجزائر في مجلس الأمن الدولي والذي ظهر جليا وانعكس أثره على التحول الذي يشهده العالم نصرة للقضية الفلسطينية وحق شعبها في إقامة دولته وملاحقة الجناة مرتكبي الإبادة الجماعية في حق شعب يقاوم من أجل حقوقه المشروعة”.

كما توجه أعضاء البرلمانات العربية بالشكر للبرلمان الجزائري على إحكامه لتنظيم هذا المؤتمر وعلى حسن الضيافة لكل الحضور.

وخص المشاركون بالشكر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، رئيس الاتحاد البرلماني العربي على “حسن التسيير والقدرة على التوفيق بين الأفكار والأطروحات ما أدى إلى مخرجات تصب كلها في صالح شعوبنا التواقة للسلام والتعايش السلمي والرافضة للظلم والعدوان، متمنين للجزائر الشقيقة موفور الرخاء والطمأنينة في كنف السلم والاستقرار”.