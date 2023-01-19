تقديم أكثر من 62.000 عريضة إلى وسيط الجمهورية في 2022

تلقى وسيط الجمهورية مجيد عمور، ما يزيد عن 62.000 عريضة، طيلة العام 2022. من بينها 56 ألف عريضة تتعلق بإخطارات المواطنين حول ملفاتهم العالقة على مستوى الإدارات العمومية.

وقال عمور في مداخلته بلقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس، إن ما نسبته 60 بالمائة من هذه العرائض، قد تمّ التكفل بها ومعالجتها بصفة إيجابية.

وأكد وسيط الجمهورية في كلمته أن مصالحه تعمل “لتحسين أدائها، وتقليص آجال الردّ على كل عريضة تصل إليها من المواطنين. كمؤشر على حسن سير المرفق العام”.

وعُيّن عمور وسيطا للجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر الماضي. خلفًا لسابقه إبراهيم مراد، الذي تمّ تعيينه وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.