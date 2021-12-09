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رياضة

تقديم احتجاج بشأن مباراة مصر.. الاتحاد الجزائري يصدر توضيحا

الشروق أونلاين
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تقديم احتجاج بشأن مباراة مصر.. الاتحاد الجزائري يصدر توضيحا

نفى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، التقدم بإحتجاح إلى اللجنة المنظمة لكأس العرب، بسبب خروج الكرة في اللقطة التي سبقت حصول منتخب مصر على ركلة جزاء.

وحسب بيان للفاف فإن ما تم ترويجه حول تقدمها باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم، مجرد إشاعات وأنه ينفي نفيا قطعا ما تم تداوله.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت سابقا إن : “الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـمونديال العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر”.

وتبيّن الصور أن الكرة تجاوزت الخط، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه حكم التماس رغم أنه كان متواجدا على مقربة من اللاعب المصري الذي تجاوزت كرته الخط.

ولم يتم اللجوء إلى “الفار” في تلك اللقطة، التي تعد خروج الكرة فيها مؤثرة، في حين لم يتوان حكام “الفار” والحكم الرئيس في اللجوء إلى تقنية الفيديو، في لقطة ركلة الجزاء، وتدخل تيطراوي الذي كلفه البطاقة الحمراء.

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