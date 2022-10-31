تقديم الجولة الـ11 الى يوم الأربعاء 9 نوفمبر

بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

تم تقديم موعد إجراء الجولة الـ11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، التي كانت مقررة ليوم الخميس 20 نوفمبر، إلى يوم الأربعاء 9 نوفمبر، من أجل تمكين الأندية من تسريح لاعبيها للمشاركة في تربص المنتخب الوطني للمحليين، حسب ما أفاد به بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. واتخذ قرار التقديم هذا، خلال أشغال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، تحت إشراف جهيد زفيزف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبحضور جميع أعضاء المكتب باستثناء كريم شتوف المتواجد حاليا في فترة نقاهة.

وبهذا الخصوص، قدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مداوار، عرضا حول سير بطولة الرابطة الأولى موبيليس، خاصة في شقها المرتبط بالبرمجة ومدى انسجامه مع تربص المنتخب الوطني للمحليين ومقابلات كأس الجزائر.

وتم خلال هذا الاجتماع كذلك تنصيب لجنة تنسيق بين الاتحادية والرابطة، من اجل التوصل إلى إعداد برمجة مناسبة لجولات البطولة، تكون متناسقة مع تربصات المنتخب الوطني للمحليين وكذا مختلف أدوار منافسة كأس الجزائر. ويخوض المنتخب الجزائري في شهر نوفمبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة، تربصا تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي سوريا والكويت، مع احتمال لعب مباراة ودية ثالثة أمام منتخب إفريقي أول. في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، سيلعب المنتخب الجزائري المدرج في المجموعة الأولى، أمام منتخبات إثيوبيا وليبيا وموزمبيق، بملعب براقي الجديد بالعاصمة.