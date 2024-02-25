تقديم توقيت النّهائي الإنجليزي لِدواعٍ أمنية

تقرّر تقديم توقيت نهائي منافسة كأس الرابطة الإنجليزية لِكرة القدم بِساعة ونصف الساعة، وذلك لِدواعٍ أمنية بحتة.

وكان يُفترض تنظيم النّهائي، الأحد على الساعة الرابعة والنصف عصرا محلّيا (الخامسة والنصف بِالتوقيت الجزائري)، قبل أن يتحوّل التوقيت إلى الساعة الثالثة بعد الظهر محلّيا.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بين فريقَي ليفربول وتشيلسي.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” على لسان النّاطق الرّسمي بِاسم رابطة البطولة الإنجليزية، قوله: “بعد تدخّل من السلطات الأمنية للعاصمة لندن، قرّرت المجموعة الاستشارية المحلّية للسلامة أن نهائي كأس كاراباو 2024، سينطلق في تمام الساعة الثالثة (بعد الظهر). بعد أن حدّدنا سابقا الموعد المُعتاد للمباراة بِالرابعة والنصف (عصرا)”.

وأضاف المصدر أن الرابطة عبّرت عن انزعاجها من قرار تقديم توقيت المباراة النّهائية، خاصّة وأن إبلاغها بِهذا الأمر جاء متأخّرا.

ويملك ناديا ليفربول وتشيلسي قاعدتَين جماهريتَين كبيرتَين، وتخشى السلطات الأمنية البريطانية حدوث أعمال شغب، وتحديدا بعد نهاية المباراة.

ويعني قرار تقديم التوقيت أن السلطات الأمنية تُريد تفادي “الشغب” (المُحتمل) في ساعة متأخّرة من المساء (الظّلام)، خاصة إذا امتدّت المباراة إلى سلسلة ركلات الترجيح.