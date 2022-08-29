تقديم مباراتين من المحترف الأول إلى 6 سبتمبر

بسبب المشاركة في المنافسة الأفريقية

تم تقديم مباراتي اتحاد الجزائر-شبيبة القبائل وشباب بلوزداد -مولودية وهران المبرمجتين آنفا خلال نهاية الأسبوع إلى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، لحساب الجولة الثالثة للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، بسبب مشاركة الشباب والكناري في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، بحسب ما أعلنت عنه االرابطة المحترفة لكرة القدم. وتوضح الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي: “قررت الرابطة المحترفة تقديم إلى يوم 6 سبتمبر، مباراتي: اتحاد الجزائر-شبيبة القبائل وشباب بلوزداد-مولودية وهران بسبب مشاركة الشباب والكناري في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية”. ويخوض شباب بلوزداد حامل لقب البطولة الوطنية يوم 10 سبتمبر على ميدان نادي بو رانجرس (سيرا ليون) فيما تلعب شبيبة القبائل، وصيفة البطولة، في اليوم الموالي (11 سبتمبر) خارج ميدانها أمام نادي كازامانس السنغالي، بملعب لات ديور بتياس.

وقدم أيضا لقاء شبيبة القبائل – شباب قسنطينة، المبرمج آنفا يوم الجمعة 2 سبتمبر إلى الفاتح من نفس الشهر، لحساب الجولة الثانية للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، بسبب مشاركة الكناري في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية.