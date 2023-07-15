تقديم مشروع لحماية المبلغين عن الفساد قريبًا

نحو تنصيب لجنة وطنية لإعداد خطة عمل... مسراتي:

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي عن تسجيل 700 بلاغ ضدّ الفساد لدى السلطة في ظرف سنة واحدة من تأسيسها، والتحضير لقانون جديد لحماية المبلغين قريبا.

وأكّدت مسراتي أنه سيتم في وقت لاحق تنصيب لجنة وطنية تضم كل القطاعات لإعداد خطة عمل تتضمّن تقديم تقرير سنوي حول مكافحة الفساد وفق ما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تندرج ضمن أهمّ التزامات السلطة.

وقالت المتحدثة خلال ندوة صحفية نشطتها السبت على هامش الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2023 /2027، إن هذه الاستراتيجية تعتبر خطّة الدولة ككل، وكل الوزارات والسلطات ملزمة بتطبيقها وتنفيذ مضمونها، مشدّدة على أن السلطة، ستعمل على دعم صلاحيات مراقبة المؤسسات عبر إقرار نصوص تنظيمية جديدة هي قيد التحضير حاليا تتعلّق بتسيير الشأن العام، واحترام الشفافية ومراعاة القانون في حركة الصرف والمعاملات المالية.

وفيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة، أكّدت المتحدّثة أن العملية مصنّفة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تحديدها كهدف خامس، إذ يتم حاليا تنسيق الجهود على المستوى الوطني والدولي بهذا الخصوص، كما سيتم تقديم مشروع للسلطات المعنية لحماية المبلغين عن الفساد في الوقت المناسب.

وشكرت المتحدّثة الأمم المتحدّة على برنامجها الإنمائي ومرافقة السلطة العليا لمكافحة الفساد، في العديد المجالات لاسيما الدعم التقني ورفع القدرات وتطوير الشراكات، مشدّدة على أن السلطة اعتمدت أثناء صياغتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضيف مسراتي: “يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة”.

من جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بليرتا اليكو بجهود الجزائر في مكافحة الفساد، وهنأت السلطات على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية، معتبرة إياها خطوة مشرّفة في مسار الجزائر، بحكم أن ظاهرة الفساد تلتهم الموارد وتكرّس اللامساواة وتهدّد استقرار الدول، التي تخسر سنويا مليارات الدولارات جرّاء ذلك.