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خلال ندوة صحفية بمقر المركز الوطني للأرشيف

تقديم نتائج اللقاء الخامس للجنة الجزائرية – الفرنسية للذاكرة

س. ع
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تقديم نتائج اللقاء الخامس للجنة الجزائرية – الفرنسية للذاكرة
أرشيف

سيتم هذا الاثنين بالجزائر العاصمة تقديم مخرجات اللقاء الخامس للجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية للتاريخ والذاكرة المنعقد يومي 22 و23 ماي الجاري.
وبالمناسبة، ستنشط اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ندوة صحفية ابتداء من الساعة الثانية زوالا بمقر المركز الوطني للأرشيف، سيتم خلالها عرض مخرجات ونتائج اللقاء الخامس لأعضاء اللجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية للتاريخ والذاكرة.
وكان اللقاء الرابع للجنة المشتركة قد جرى يوم 25 فبراير الماضي وسمح للجانب الجزائري من جرد كل ما نهبه الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962 من تراث مادي.
وسبق لمنسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، أن أوضح أن اللجنة، وبعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الأرشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها، “أصبح لديها كل المعلومات الكافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر”.

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