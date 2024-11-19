تقديم ومناقشة مشروع قانون لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

المجلس الشعبي الوطني:

يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء، حيث سيخصص جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، أن الجلسة ستنطلق في الساعة التاسعة صباحاً، وستشمل تقديم المشروع ومناقشته من قبل النواب. كما ستتواصل الأشغال في جلسة بعد الزوال لاستكمال المناقشة العامة، تليها استماع النواب إلى ردود ممثل الحكومة على تساؤلاتهم وانشغالاتهم المتعلقة بالمشروع.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، وضمان ترسيخ التدابير اللازمة لتحسين ظروف حياتهم ومشاركتهم الفعّالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.