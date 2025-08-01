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اقتصاد
المشروع يهدف لاسترجاع احتياطات إضافية تقدر بـ121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف

تقدّم مشروع تطوير الغاز الطبيعي “بوستينغ 3” في حاسي الرمل بالجزائر إلى 51 % 

الشروق أونلاين
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تقدّم مشروع تطوير الغاز الطبيعي “بوستينغ 3” في حاسي الرمل بالجزائر إلى 51 % 

 أجرى الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، الخميس، رفقة الرئيس التنفيذي لشركة “بيكر هيوز”، لورينزو سيمونيلي، والمدير التنفيذي للعمليات بشركة “تكنيمونت”، باولو بوري، زيارة تفقدية إلى مشروع تعزيز المكمن الغازي في حاسي الرمل بولاية الأغواط، للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

وخلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض تقني حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع، شمل وتيرة الإنجاز التي بلغت نسبتها 51% واحترام الآجال التعاقدية، التي تصل الى أفريل 2027.

 كما تنقل الوفد إلى مواقع الإنجاز لمعاينة سير الأشغال، التي تشمل إنشاء ثلاث وحدات لضغط الغاز على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية، تضم في مجموعها 20 شاحنا توربينيا، إضافة إلى إعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية وإنشاء وحدات لإزالة الزئبق.

 كما اطلع الوفد على البنى التحتية اللوجيستية والمرافق التقنية المرافقة للمشروع، الذي يرتقب أن يساهم في الحفاظ على وتيرة إنتاج تصل إلى 188 مليون  متر مكعب من الغاز يوميا، واسترجاع احتياطات إضافية تقدر بـ121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف، 7 ملايين طن من المكثفات و3 ملايين طن من غاز البترول المميع.

ومن المنتظر الانتهاء من أشغال المشروع خلال فترات تتراوح بين 33 و36 و39 شهرا، بالنسبة لطوابق الضغط بالمحطات المركزية، الشمالية، والجنوبية على التوالي، حيث يرتقب دخولها حيز التشغيل في أكتوبر 2026، يناير 2027 وأفريل 2027.

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