تقرير أمريكي: “تيك توك” تحول إلى منصة لاستغلال المراهقات

كشف تقرير أمريكي عن تحول تطبيق “تيك توك” الشهير إلى منصة لاستقطاب المراهقات واستغلالهن في فيديوهات غير أخلاقية.

وتساءل تقرير نشره موقع “فوربس” حمل عنوان “كيف أصبح تيك توك نادي للتعري لمن هم دون الـ 15 عاما؟”، كاشفا كيف تحول بعض البث المباشر إلى نواد للتعري .

وقال الموقع أنه تم مراجعة مئات البث المباشر لمنصة تيك توك تبين فيها استخدام المشاهدين للتعليقات بانتظام لحث المراهقات والفتيات الصغيرات على أداء أعمال تبدو وكأنها تتماشى مع المواد الإباحية للأطفال مقابل المال أو الهدايا.

وتابع التقرير أن وسائل الإعلام، قالت: تخيل مشتركًا محليًا يضع مجموعة من القاصرين على خشبة المسرح أمام جمهور بالغ حي يمنحهم المال لأداء أي أنشطة يطلبونها منهم.

وأضاف الموقع “هذا استغلال جنسي. ولكن هذا بالضبط ما تفعله تيك توك هنا “.

وأوضح التقرير أن المعاملات تتم في منتدى عام عبر الإنترنت مفتوح للمشاهدين في أي مكان تقريبًا على هذا الكوكب، ويتم عبره توجيه طلبات غير أخلاقية للمراهقات في المقابل، يتم إغراق الفتيات بهدايا افتراضية.

ونقل التقرير تصريح المتحدث باسم تيك توك: “تمتلك المنصة سياسات وتدابير قوية للمساعدة في حماية سلامة ورفاهية المراهقين”. يتضمن ذلك تعيين الحسابات التي تقل سنها عن 16 عامًا على “خاصة” افتراضيًا وتقييدها من استخدام المراسلة المباشرة. “نقوم على الفور بإلغاء الوصول إلى الميزات إذا وجدنا حسابات لا تفي بمتطلبات العمر لدينا.”

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني إنها تزيل أيضًا المحتوى الذي يحتوي على أنشطة جنسية أو محاولة استدراج ، وإنها لا تتسامح مطلقًا مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما كشف الموقع أنه في أعقاب تحقيق في الكونجرس حول كيفية قيام ميتا وأنستغرام بإيذاء الأطفال والمراهقين استدعى المشرعون في أكتوبر، ولأول مرة على الإطلاق، مسؤول تنفيذي في تيك توك للإدلاء بشهادته بشأن سياساته الخاصة بشأن المستخدمين دون السن القانونية.

كما كشفت “تورن” وهي منظمة غير ربحية تحارب الاعتداء الجنسي على الأطفال ، في دراسة أجريت عام 2020 على أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 17 عامًا. في الربع الأخير من عام 2021 أن منصة تيك توك، أزالت أكثر من 15 مليون حساب يُشتبه في أنها تقل عن 13 عامًا (العمر المطلوب لاستخدام منصتها الرئيسية) وما يقرب من 86 مليون مقطع فيديو انتهكت قواعدها، وفقًا لتقرير التنفيذ الأخير.

كما تمت إزالة ما يقرب من نصف مقاطع الفيديو خلال تلك الفترة بسبب انتهاكات السياسة المتعلقة بالسلامة البسيطة.