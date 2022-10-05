تقرير أمريكي: حرب أوكرانيا لن تؤثر على صادرات القمح الجزائرية

كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن عدم تأثر صادرات القمح الجزائرية بالحرب الأوكرانية.

وأكدت الوزارة الأمريكية أن واردات الجزائر من أوكرانيا وروسيا تمثل 4٪ فقط، وبالتالي فإن الحرب الأوكرانية لا تؤثر على الواردات.

من جهة أخرى توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها السنوي ارتفاع نسبة انتاج القمح في الجزائر بنسبة 10 بالمئة وهذا خلال الفترة الممتدة بين جويلية 2022 وجوان 2023.

وحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يرتفع انتاج القمح في الجزائر إلى 3.3 مليون طن متري بعدما قدر بـ 3 مليون طن في جويلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أيضا ارتفاع الإنتاج بنسبة 38٪ وهذا بعدما بلغ السنة الفارطة 2.4 مليون طن.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع واردات القمح بنسبة 2.5٪ أي إلى 8.3 مليون طن في العام الحالي.