تقرير أمريكي رسمي يكشف سر زيارة كائنات فضائية للأرض

قدم تقرير أمريكي رسمي إجابة عن سر الأجسام الطائرة المجهولة، والظواهر الغامضة التي لاحظها طيارون عسكريون أمريكيون والتي يخشى البنتاغون أن تكون مرتبطة بتجسس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، عن مسؤولين بالحكومة الأمريكية اطلعوا على مضمون التقرير المقرر صدوره في نهاية الشهر الجاري، قولهم إنه ما زال يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها الطيارون العسكريون الأميركيون في السنوات الأخيرة.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقاطع فيديو التقطها طيارون في سلاح البحرية الأمريكي العام الماضي للقاءات أثناء تحليقهم مع أجسام فضائية مجهولة. ويعود أحد التسجيلات إلى نوفمبر 2004، والمقطعان الآخران إلى جانفي 2015.

وأمر الكونغرس العام الماضي، بعد عقود من السرية السلطة التنفيذية بإطلاع الجمهور على أنشطة وحدة البنتاغون المسؤولة عن دراسة هذه الظواهر، وعُهد بهذه المهمة إلى البحرية الأمريكية.

وخلص التقرير الذي وضع تحت إشراف إدارة الاستخبارات العامة (دي أن آي) إلى أن الجزء الأكبر من أكثر من 120 حادثا من هذا النوع لا تتعلق بالتأكيد بتقنيات اختبرها الجيش الأمريكي، حسب نيويورك تايمز.

وهذه هي النتيجة الوحيدة المؤكدة في التقرير الذي لا يستبعد بشكل قاطع احتمال أن تكون طائرات من خارج الأرض، كما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم.

واعترف عدد من المسؤولين الذين نقلت “نيويورك تايمز” تصريحاتهم بأن إبقاء جزء من التقرير في إطار السر الدفاعي يمكن أن يغذي التكهنات حول معلومات سرية لدى حكومة الولايات المتحدة عن وجود كائنات فضائية.

كما يكشف التقرير صعوبة تفسير تسارع الأشياء التي صورها الطيارون وقدرتها على تغيير اتجاهاتها. ونقلت الصحيفة نفسها عن أحد المسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية تخشى أن تختبر الصين أو روسيا تقنيات تفوق سرعة الصوت، تتحرك بسرعة أكبر بعشرة أضعاف أو عشرين ضعفا من سرعة الصوت، ويمكن تحريكها بسهولة.