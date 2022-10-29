-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تقرير أمريكي سرّي يفك ألغاز الصحون الطائرة والكائنات الفضائية

الشروق أونلاين
  • 661
  • 0
تقرير أمريكي سرّي يفك ألغاز الصحون الطائرة والكائنات الفضائية
أرشيف
صحون طائرة..؟

تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن تقارير استخباراتية سريّة، قالت إنها تميط اللثام  عن التفسيرات المرجّحة للظواهر الغريبة التي شغلت مواطنيها منذ عدّة سنوات. وعادة ما كانت تُنسب إلى الكائنات الفضائية، أو إلى نظريات مؤامرة أخرى.

وحسب ماجاء في تقرير للصحيفة يوم الجمعة، فإن المسؤولين عن التقارير السريّة، باتوا يميلون إلى تفسير هذه الظواهر، على غرار ظهور أجسام في السماء، شبيهة بتلك الصحون الطائرة التي تظهر في السينما، على أنها ناتجة عن عمليات مراقبة تقوم بها قوى الأجنبية، أو بالونات طقس.

ومن المقرر أن تقدم وكالات الاستخبارات وثيقة سريّة إلى الكونغرس يوم الإثنين، لتحديث تقرير نشر العام الماضي، حول 144 حادثا بين عامي 2004 و 2021.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فقد نُسبت بعض الحوادث التي وصفت لفترة طويلة بأنها “مجهولة”، إلى نشاطات المراقبة الصينية، باستعمال طائرات بدون طيار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الكثير من المعلومات المتوصّل إليها حول الظواهر المجهولة، لا تزال تحتفظ بطابع السريّة. “لأن مسؤولي البنتاغون لا يريدون أن تعرف الصين أن جهودها للتجسّس على الجيش الأميركي قد تم اكتشافها”.

مقالات ذات صلة
ثروة زئبق المومياوات بمصر تصنع الحدث

ثروة زئبق المومياوات بمصر تصنع الحدث

بيع صقر شاهين في ليبيا بسعر خيالي في مزاد علني عبر “تيك توك”

بيع صقر شاهين في ليبيا بسعر خيالي في مزاد علني عبر “تيك توك”

زهور في صحراء ليبيا.. هل هي حقيقية؟

زهور في صحراء ليبيا.. هل هي حقيقية؟

كاليدونيا الجديدة تعلن عن مكافأة مالية لاستقطاب الأطباء

كاليدونيا الجديدة تعلن عن مكافأة مالية لاستقطاب الأطباء

مولر يسخر من برشلونة.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

مولر يسخر من برشلونة.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد