تقرير أمريكي سرّي يفك ألغاز الصحون الطائرة والكائنات الفضائية

تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن تقارير استخباراتية سريّة، قالت إنها تميط اللثام عن التفسيرات المرجّحة للظواهر الغريبة التي شغلت مواطنيها منذ عدّة سنوات. وعادة ما كانت تُنسب إلى الكائنات الفضائية، أو إلى نظريات مؤامرة أخرى.

وحسب ماجاء في تقرير للصحيفة يوم الجمعة، فإن المسؤولين عن التقارير السريّة، باتوا يميلون إلى تفسير هذه الظواهر، على غرار ظهور أجسام في السماء، شبيهة بتلك الصحون الطائرة التي تظهر في السينما، على أنها ناتجة عن عمليات مراقبة تقوم بها قوى الأجنبية، أو بالونات طقس.

ومن المقرر أن تقدم وكالات الاستخبارات وثيقة سريّة إلى الكونغرس يوم الإثنين، لتحديث تقرير نشر العام الماضي، حول 144 حادثا بين عامي 2004 و 2021.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فقد نُسبت بعض الحوادث التي وصفت لفترة طويلة بأنها “مجهولة”، إلى نشاطات المراقبة الصينية، باستعمال طائرات بدون طيار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الكثير من المعلومات المتوصّل إليها حول الظواهر المجهولة، لا تزال تحتفظ بطابع السريّة. “لأن مسؤولي البنتاغون لا يريدون أن تعرف الصين أن جهودها للتجسّس على الجيش الأميركي قد تم اكتشافها”.