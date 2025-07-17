تقرير أمريكي: شراكة واعدة بين الجزائر والولايات المتحدة في هذين المجالين

أكد تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الجزائر تتيح “فرصًا كبيرة” لإقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا جملة من المزايا التي تجعل من الجزائر فاعلًا رئيسيًا في المنطقة، وعلى رأسها التزامها بالدبلوماسية والوساطة، ومواردها الطبيعية، إلى جانب طاقاتها الشابة الحيوية.

وخصص المعهد تقريره لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تحت عنوان “صوت ينبغي اتباعه في سياق الحركيات العالمية المتغيرة”، داعيًا الحكومة الأمريكية إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر بالنظر إلى دورها المحوري في ترسيخ السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار التقرير إلى أهمية استثمار واشنطن في موقع الجزائر كقوة إقليمية في مجال السلم والأمن، خاصة في ظل تنامي حالة اللااستقرار في منطقة الساحل، معتبرًا أن خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب تشكل فرصة للتعاون الأمني البنّاء.

كما أبرز التقرير أن توطيد الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين سيمهد لشراكة أقوى في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات وأشكال أخرى من التعاون، مشيرًا إلى ثلاث مجالات رئيسية للتعاون الثنائي هي: الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والتبادلات الثقافية.

ولم يغفل التقرير قطاعات أخرى واعدة للتعاون بين الجانبين، مثل الصحة والفلاحة، إلى جانب المناجم والصناعات الغذائية، التي تُعد من بين أولويات الجزائر لتطوير اقتصادها خارج قطاع المحروقات. كما أشار إلى رغبة الجزائر في ترقية تعليم اللغة الإنجليزية، كجزء من انفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية.