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اقتصاد

تقرير أمريكي يتوقع نمو سوق التأمين في الجزائر

ع.ف
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تقرير أمريكي يتوقع نمو سوق التأمين في الجزائر

 كشف تقرير جديد صادر عن وكالة التصنيف الائتماني (AM Best) عن تمتّع سوق التأمين في الجزائر بالظروف والمعطيات الأساسية للنمو والتوسع وزيادة الاستثمار الأجنبي، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البلاد.

ويسلط التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية، أمس الخميس، والذي يحمل عنوان “سوق التأمين الجزائري مهيأ للنمو والتوسع”، الضوء على العديد من العوامل التي تميز قطاع التأمين في الجزائر عن غيره في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار النمو الديمغرافي والاقتصادي والتنظيمي، بصفتها محركات رئيسية للنمو.

واعتبر ذات المصدر أن انخفاض معدّل انتشار التأمين في الجزائر إلى أقل من 01% من الناتج المحلي الإجمالي، دليل إضافي على أن السوق مرشّح إلى التوسع مستقبلا، مشترطا في هذا الإطار معالجة القضايا الهيكلية في سوق التأمين، للاقتراب من المتوسط العالمي الذي يقدّر بنحو 6,8 %.

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