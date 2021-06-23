تقرير أممي: السلام في ليبيا سيحقق مكاسب بـ 30 مليار دولار للجزائر

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” أن “إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب بقيمة 30 مليار دولار للجزائر بحلول العام 2025”.

وأشار بيان أصدرته الإسكوا، الثلاثاء أنها أجرت دراسة تحمل عنوان “السلام في ليبيا : فوائد للبلدان المجاورة والعالم”، إلى أنه “بحلول العام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى زهاء 100 مليار دولار، وفي الجزائر 30 مليار دولار، السودان إلى قرابة 22 مليار دولار، تونس إلى قرابة 10 مليارات دولار”.

وأضافت الدراسة أن “السلام في ليبيا سيطرح فرصا على الصعيد الدولي، ستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار و7،5 مليار دولار، و6 مليارات دولار، و5،5 مليار دولار، على التوالي”.

وذكرت أن نتائج الدراسة أكدت “أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، وبخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان”.

كما أشارت الدراسة إلى “إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 بالمائة حتى العام 2025، وبنسبة 9 بالمائة في مصر، و6 بالمائة في تونس، و 2 بالمائة في الجزائر”.

يذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.