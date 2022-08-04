تقرير أممي: فرنسا تمارس العنصرية بحق النساء المحجبات

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا انتهكت معاهدة حقوقية دولية عندما منعت امرأة من وضع حجاب خلال مشاركتها في دورة تدريبية في إحدى المدارس.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدمت في عام 2016 من قبل مواطنة فرنسية من مواليد سنة 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين في العام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول.

لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس رفض السماح لها بالدخول بسبب حظر وضع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية العامة.

وقالت اللجنة الأممية “منعها من المشاركة في الدورة المهنية وهي تضع الحجاب يشكّل قيدا على حريتها الدينية بما يخالف المعاهدة”.

كما أشارت اللجنة إلى أن “حرية الفرد في إظهار دينه تشمل ارتداء ملابس مميزة أو غطاء للرأس” ، و “تعتبر بالتالي أن الحظر المفروض على صاحبة البلاغ يشكل قيداً على ممارسة حقها في المجاهرة بدينها”.

وصدر القرار عن اللجنة في مارس، لكنه أُرسل إلى محامي المرأة الأربعاء.

وقال محاميها سيفين غويز غويز لوكالة فرانس برس “هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الانسان خصوصا في ما يتعلق بمسألة احترام الأقليات الدينية لا سيما الجالية المسلمة”.