تقرير إنجليزي ينصح إدارة وستهام بعدم بيع بن رحمة

مستقبل الدولي الجزائري لا زال غامضا لحد الآن

لا زال الحديث عن وجود رغبة شديدة لدى إدارة نادي وستهام الانجليزي لبيع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، يُقّسم جماهير النادي اللندني ومختلف وسائل الإعلام الانجليزية، والذي يُدعم قطاع كبير منها بقاء نجم “الخضر” من منطلق أنه لاعب موهوب ورائع، على حد تعبيرهم، تنقصه فقط ثقة مدربه.

وكانت صحيفة “الغارديان” قالت بداية الشهر الجاري إن إدارة نادي وستهام مستعدة للاستماع إلى العروض التي ستصلها بخصوص نجمها الجزائري، مشيرة إلى أن إدارة “المطارق” تسعى للحصول على أفضل عرض ممكن لتعويض نسبة مهمة من الأموال التي أنفقتها على ضمه نهائيا بداية عام 2021، وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انضم إلى نادي وستهام شهر أكتوبر 2020 بنظام الإعارة قادما من برينتفورد، قبل أن يلتحق به بشكل دائم في شهر جانفي 2021 في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال الصحفي في “ديلي ستار”، بول براون، إن تخلص وستهام من سعيد بن رحمة هذا الصيف سيشكل مفاجأة كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنها ستكون الخطوة الأكثر حكمة، في وقت أن المدير الفني لـ”الهامرز”، ديفيد مويس، حريص فيه على تعزيز هجومه لاعتقاده بأن بيع بن رحمة يمكن أن يساعده في جمع الأموال للقيام بتلك الخطوة، وقال الصحفي الانجليزي في تصريح لموقع “غيف مي سبورت” بخصوص هذه النقطة: “سأكون مندهشا للغاية إذا رحل بن رحمة. هناك لاعبون آخرون في ذلك الفريق لم يقدموا نفس المستويات التي ظهر بها الدولي الجزائري”، مضيفا: “أعتقد أن هناك مشكلة مع نيكولا (فلاسيتش)، هل سيكون بحاجة إلى بعض الوقت على سبيل الإعارة في مكان ما أم أنه سيكون على قدر التوقعات..؟”، وتابع: “لم يكن بن رحمة لاعبا أساسيا في الفريق، ولكن عندما يلعب، فإنه بشكل عام يقوم بأشياء جيدة لوستهام، لقد تأقلم مع الفريق بطريقة بطيئة”، وأردف: “أعتقد أن مويس أخذ وقته معه كما يفعل مع الكثير من اللاعبين، وأعتقد أنه استجاب لهذا النوع من المعاملة وأصبح لاعباً مهماً بالنسبة لهم. لذلك ستكون مفاجأة إذا تركوه يرحل”.

وشدد الصحفي الانجليزي بأن خطوة وستهام ببيع النجم الجزائري ستكون مفهومة بشرط واحد، وصرح: “إذا كان خروج بن رحمة يساعد في تسهيل وصول لاعب مثل جيسي لينغارد، وهو ما يبدو أنه احتمال وارد، فيمكنك آنذاك تفهم هذه الخطوة”، قبل أن يضيف: “لدى وستهام لاعبون أقل فاعلية من بن رحمة مثل فلاسيتش، الذي شارك في 6 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي”.