تقرير إيطالي يوصي بالاعتماد على الجزائر للتحرّر من الغاز الروسي

أوصت لجنة في البرلمان الإيطالي بالاعتماد على صادرات الغاز من الجزائر ودول أخرى، للحدّ من التبعية لروسيا. بعد توتّر العلاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي.

وحسب ما نقله موقع “ديكودي 39” الإيطالي، فقد حذّر أحدث تقرير للجنة البرلمانية لأمن إيطاليا حول الأمن الطاقوي للبلاد، من أنّ التخلّي عن الغاز الروسي قد لا يكون ممكنا على المدى القصير.

أوضح التقرير كيف أنّه سيكون على إيطاليا استبدال كمية ضخمة من الغاز المستوردة حاليًا من موسكو، تقدّر بـ 30 مليار متر مكعب كل عام.

بالمقابل، أشادت اللجنة بعمل حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على توقيع اتفاقيات مع عدّة دول لإيجاد مصادر بديلة للغاز.

وذكر التقرير كلّ من الجزائر، ومصر، والكونغو، وموزمبيق، وأنغولا، ونيجيريا. وفي آسيا كذلك، أذربيجان، وقطر.

الجزائر والسعودية الأكثر اكتشافا للنفط والغاز في 2022

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