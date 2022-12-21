 تقرير: الجزائر الأولى عالميا في حركية ريادة الأعمال

حصدت الجزائر المرتبة الأولى عالميا في تصنيف الشبكة العالمية لحركية ريادة الأعمال خلال سنة 2022.

وكشفت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في بيان لها أن حصول الجزائر على المرتبة الأولى في تصنيف الشبكة العالمية لريادة الأعمال يأتي بناءً على عدد النشاطات والأحداث المنظمة في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال المسجلة خلال سنة 2022، خاصة في الأسبوع المقاولاتي في شهر نوفمبر من السنة الجارية، بواقع 2187 نشاط.

وأضافت الوزارة قائلة “إن الديناميكية التي يعرفها النظام البيئي للمقاولاتية والابتكار مكنت الجزائر من تبوء المرتبة الأولى عالميا، خاصة بعد الدورات التكوينية التي قادتها مسرعة المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور في الأسابيع الماضية في جامعات الوطن”.

وتابعت أن الدورات التكوينية شملت حوالي 110.000 طالب جزائري، والذين بدورهم نظموا عددا من الدورات والبرامج الجهوية بداعي الترويج للمفاهيم المقاولاتية وتحرير الطاقات الإبداعية في ريادة الأعمال.

وأفادت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المبادرات المتنامية في كل جهات الوطن، إلى ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة، كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المجالات.