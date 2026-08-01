تقرير: الجزائر ضمن أفضل 6 دول إفريقية في مؤشر الازدهار لعام 2026

حلت الجزائر في المرتبة السادسة إفريقيًا والـ 83 عالميًا ضمن مؤشر ليغاتوم للازدهار لعام 2026، الذي يقيس مستويات الازدهار في 161 دولة حول العالم، استنادًا إلى منهجية شاملة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية لتشمل التنمية والحرية والتماسك المجتمعي.

واعتمد المؤشر في نسخته الجديدة منهجية رياضية تُعرف بـ “p-averaging”، تقوم على عدم السماح لنقاط القوة في أحد المجالات بتعويض نقاط الضعف في مجالات أخرى، بما يتيح تقييمًا أكثر توازنًا وشمولًا لمستويات الازدهار.

ويقيس المؤشر أداء الدول عبر ثلاث مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، والتي تتفرع إلى عشر ركائز تشمل مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم، والسلام المدني، وحرية المعارضة، والحرية الاقتصادية، وتكامل الأسرة، وتكامل المجتمعات، وتكامل المجتمع، وتكامل الدولة.

ووفق نتائج المؤشر، جاءت الجزائر في المرتبة 85 عالميًا في مجال التنمية والمرتبة 64 عالميًا في مجال المجتمع، ما منحها المركز السادس على المستوى الإفريقي.

وعلى الصعيد الإفريقي، تصدرت موريشيوس الترتيب بحلولها في المرتبة 45 عالميًا، تلتها بوتسوانا، ثم تونس، والمغرب، وناميبيا، والجزائر في المركز السادس. وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة السابعة إفريقيًا والـ 86 عالميًا، تلتها غانا في المركز الثامن والـ 88 عالميًا، ثم الغابون والسنغال لاستكمال قائمة الدول العشر الأولى في القارة.

وعالميًا، حافظت سويسرا على صدارة مؤشر ليغاتوم للازدهار لعام 2026، بفضل أدائها المتوازن عبر مختلف المجالات والركائز، مع محدودية نقاط الضعف مقارنة ببقية الدول.

وأكد التقرير أن الازدهار لا يرتبط بحجم الاقتصاد وحده، بل يعتمد على تحقيق توازن بين التنمية والحرية والتماسك المجتمعي، وهو ما يفسر تفوق بعض الدول ذات الاقتصادات الأصغر على دول أكبر حجمًا بفضل قوة مؤسساتها واستقرارها المجتمعي واتساع نطاق الحريات فيها.