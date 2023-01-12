تقرير: الجيش المغربي أراد اللحاق بالجزائر فسقط 6 مراكز في التصنيف الدولي

كشف تقرير عسكري أن الجيش المغربي سقط 6 مراكز في التصنيف الدولي، في طريقه نحو اللحاق بالجيش الجزائري الذي حافظ على مركزه الثاني إفريقيا خلف الجيش المصري.

وأفادت صحيفة “لوجورنال دو لافريك” أن المغرب وجد نفسه في المركز السابع بإفريقيا والمرتبة 61 في العالم، مشيرا إلى أن ذلك إشارة قوية من الجزائر.

وأضاف تحليل الصحيفة أن الجيش المغربي خسر من جهته ستة مراكز مقارنة بالعام الماضي رغم اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة مع إسرائيل.

وفي تصنيف حديث لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصّص في الشؤون العسكرية، احتلت الجزائر المرتبة الـ 26 من بين 145 دولة ضمن قائمة الأقوى عالميا لسنة 2023.

وتقدمت الجزائر في التصنيف الجديد لعام 2023 بـ 5 مراتب حيث احتلت في تصنيف 2022، المرتبة 31، فيما حلت مصر في المرتبة 12 و المغرب في المرتبة 55.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن الترتيب جاء لصالح الجزائر، حيث احتلت مراتب متقدمة مقارنة بالمغرب الذي وجد نفسه في المركز السابع بإفريقيا والمرتبة 61 في العالم متراجعا بـ 6 مراكز كاملة.

ويستخدم الترتيب النهائي أكثر من 60 عاملاً فرديًا لتحديد درجة القوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من عدد الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.

تسمح الصيغة للدول الأصغر والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع القوى الأكبر والأقل تطوراً والمعدلات الخاصة ، في شكل مكافآت وعقوبات ، يتم تطبيقها لتحسين القائمة التي يتم تجميعها سنويًا.