تقرير: السودان تواجه ضغوطا أمريكية للتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” في تقرير لها بأن الإدارة الأمريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وأشارت إلى أن هذه الضغوطات تأتي بعد عام على انضمام السودان لاتفاقيات التطبيع المعروفة باسم “اتفاقيات أبراهام” وتباطؤ السودان فعليا في هذه العملية، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلافات داخل القيادة السودانية بين المستوى العسكري والمستوى المدني في البلاد. وبحسب تقارير لوسائل إعلامية عربية قامت بعثة أمنية سودانية تضم عسكريين ومسؤولين أمنيين بزيارة إسرائيل سرا الأسبوع الماضي، وذلك لتقوية العلاقات بين البلدين. وضمت البعثة جنرالين كبيرين من السودان وهما عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد قوات التدخل السريع، ومورجاني ادريس سليمان، مدير شعبة الصناعات الدفاعية. وذكر تقرير “كان” أنه ليس فقط السودان على الطريق لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وسيناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري، مع المسؤولين الأمريكيين تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى. وأثناء زيارته إلى واشنطن سيجتمع لابيد مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد.

لابيد: دول عربية تتوسط لإسرائيل لتوقيع اتفاقيات تطبيع جديدة

أكد يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، إن حكومة بلاده بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول، رفض الكشف عن هويتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، نهاية سبتمبر الماضي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد لابيد، بأن “إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول التي لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة”.

وأضاف: “يتم هذه الجهد بمساعدة الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات”، دون أي تعليق من تلك الدول.

وتابع الوزير الإسرائيلي: “القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي”.

وكانت إسرائيل وقعت في العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين واستئناف علاقات مع المغرب فيما وقعت إعلان عن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان.

وقد زار وزير خارجية إسرائيل المغرب والإمارات في جوان الماضي وافتتح مؤخرا سفارة إسرائيل في المنامة عاصمة البحرين.