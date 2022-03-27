تقرير اليونيسف حول الجزائر.. أول تعليق لمريم شرفي

نددت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، بما جاء في تقرير اليونيسف حول وضع الطفولة، مؤكدة أن الجزائر من الدول الرائدة في هذا المجال.

وقالت شرفي في تصريح للشروق نيوز، الأحد، “نفتخر أن الجزائر من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة وهذا بشهادة الجميع، بما فيهم منظمة اليونيسف بالجزائر التي تشيد في كل اللقاءات بما تم تحقيقه في هذا المجال”.

وأوضحت المتحدثة، أن الجزائر تمتلك قانونا خاصا بحماية الطفل وهو ما لا تملكه العديد من الدول وكذا هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت شرفي أن عدد الأطفال المتمدرسين في الأطوار الثلاث والذي قارب 12 مليون طفل خلال السنة الجارية يعد بمثابة مكسب للجزائر، مشيرة كذلك إلى أن عدد العمالة في بلادنا لم يتجاوز 0.05%.

ممثلية “اليونيسف” تحاول تسويد صور الجزائر

يشكل تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعنون بـ “انتقال الشباب ما بين 15 و 24 سنة إلى حياة البالغين” مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر.

وجاء في تقرير هذه الهيئة الأممية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الأحد 26 مارس 2022 “أنه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي” وهو ما يظهر جليا أن محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر.

فمن المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه.

كما يظهر التقرير أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور.

فمن المفروض أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة، أن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.

كما أغفل تقرير الهيئة الأممية للأسف حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي مفضلا الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة و حوادث المرور.

فلماذا تهتم اليونيسيف بهذه المواضيع على وجه الخصوص إن لم يكن القصد وراءها تقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟.

ومن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟ أن هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام.

أن هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات حيث وضعت كل الأكاذيب التي لفقت سابقا والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة.